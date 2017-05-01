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شباب يد الأهلي في نهائي كأس مصر بالفوز على الزمالك 36-33
الاهلي والزمالك - يد

شباب يد الأهلي في نهائي كأس مصر بالفوز على الزمالك 36-33

الإثنين، 1 مايو 2017 09:57 م

تأهل فريق شباب كرة اليد بالنادي الأهلي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد أن نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الزمالك بنتيجة 36-33، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، في إطار الدور قبل النهائي.

وقدم الأهلي عرضا قويا، تحت قيادة مديره الفني صابر حسين، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بفارق 3 نقاط، ليتأهل للنهائي.

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