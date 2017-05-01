تأهل فريق شباب كرة اليد بالنادي الأهلي، إلى المباراة النهائية لبطولة كأس مصر، بعد أن نجح في تحقيق الفوز على نظيره فريق الزمالك بنتيجة 36-33، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الاثنين، في إطار الدور قبل النهائي.

وقدم الأهلي عرضا قويا، تحت قيادة مديره الفني صابر حسين، ونجح في إنهاء المباراة لصالحه بفارق 3 نقاط، ليتأهل للنهائي.