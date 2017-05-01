أكد يحيى راشد، وزير السياحة، على صدور قرار من المجلس الأعلى للسياحة يقضي بحصول من يملك إقامة في دول الخليج، لمدة ستة أشهر، أو أكثر، على تأشيرة دخول لمصر، من المطار مباشرة.

أشار وزير السياحة في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في حلقة مساء اليوم الاثنين، من برنامج “آخر النهار”، المُذاع عبر فضائية “النهار” إلى أن هذا القرار سيترتب عليه انتعاش كبير في السياحة المصرية، لما به من تيسير للإجراءات، خاصة لمن يرغب في قضاء إجازة طويلة أو قصيرة في مصر، كما يستطيع من يملك هذه الإقامة الحصول على تأشيرة الدخول لدول المغرب العربي من مطار القاهرة أيضًا، وبهذا تصبح مصر دولة ترانزيت لمن يريد السفر لدول المغرب العربي مما يعد تشجيعا لهذا النوع من السياحة.

قال “رمضان” إن هناك جنسيات معينة تستلزم حصولها على تصريح أمني قبل الحصول على التأشيرة، وهذا معروف في كل دول العالم.

ألمح يحيى راشد إلى أن نجاح زيارة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لمصر وإعلاء القيادة السياسية لقيمة هذه الزيارة، ترتب عليها إعلاء قيمة المنظومة السياحية في مصر، فتم التنسيق مع سفير مصر بالفاتيكان لتنظيم عدة رحلات للسياحة الدينية إلى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة لمسار رحلة العائلة المقدسة فيها.