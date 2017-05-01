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عمرو الليثي يعاود الظهور من جديد على الشاشة
عمرو الليثي

عمرو الليثي يعاود الظهور من جديد على الشاشة

الإثنين، 1 مايو 2017 10:01 م

تعاقد المنتج تامر مرسي صاحب شركة «سينرجي»، مع الإعلامي عمرو الليثي، على تقديم موسم جديد من برنامج «واحد من الناس»، سيذاع عبر إحدى القنوات الكبرى، خلال الفترة المقبلة.

وتبلغ مدة التعاقد ثلاث سنوات، ويناقش البرنامج مختلف القضايا الاجتماعية والإنسانية.

وكان الإعلامي عمرو الليثي أعلن، صباح اليوم، عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، انتهاء تعاقده مع قناة “الحياة”، بعد أن قدم عبر شاشتها مجموعة من البرامج، من بينها «بوضوح»، و«واحد من الناس».

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