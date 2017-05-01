قرر مجلس إدارة نادي قضاة مصر ورؤساء أندية قضاة الأقاليم في ختام اجتماعهم اليوم، إرجاء الجمعية العمومية التي كان مقررا لها أن تنعقد يوم الجمعة المقبل على خلفية صدور القانون المتعلق برؤساء الهيئات والجهات القضائية، وذلك إلى موعد يحدد لاحقا، بحيث يعرض على الجمعية العمومية مشروع تعديل قانون السلطة القضائية كاملا.

وذكر بيان صادر عن الاجتماع أنه تم رفض المقترح الذي عرضه المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر، والمتعلق بتقديم استقالته، وتقديم الشكر له والتأييد لما قام به النادي من جهد وفيما اتخذه من إجراءات.

وأضاف البيان أن المجتمعين قد اتفقوا على اتخاذ الإجراءات القانونية للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا على القانون رقم 13 لسنة 2017 والمتعلق برؤساء الهيئات والجهات القضائية.