وقعت وزارة المعادن بالسودان ، اليوم الاثنين بالخرطوم ، اتفاق تعاون مشترك مع وزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة بدولة بيلاروسيا.

وقع الإتفافية عن الجانب السوداني وزير المعادن الدكتور أحمد الصادق الكاروري ، وعن الجانب البيلاروسي وزير الموارد الطبيعية وحماية البيئة أندري كوخوفو ، وتضمن الاتفاق 5 محاور أساسية تشمل الاستثمار والدراسات البيئية وتطوير المختبرات والتعاون في مجال التشريعات ، بالاضافة إلى جلب التقانات الحديثة.

وفي سياق متصل ، التقت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان الدكتورة سمية أبو كشوة ، اليوم بالخرطوم ، وزير الموارد الطبيعية والبيئة البيلاروسي والوفد المرافق له ، حيث قدم دعوة للوزيرة لزيارة دولة بلاروسيا ، وقد وعدت الوزيرة بتلبية الدعوة.

وتطرق اللقاء الى العديد من مجالات التعاون في الأبحاث العلمية بين الدولتين في مجالات البيئة والإسكان والتنمية العمرانية والزراعة.

وأشادت الوزيرة بالعلاقات المتميزة بين البلدين على كافة الأصعدة ، مقترحة تقديم منح في مجال اللغة العربية والآثار ، ودعوة الباحثين من بيلاروسيا لزيارة الجامعات السودانية ، بالتعاون والتنسيق بين الجانبين.