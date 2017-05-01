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حقيقة فصل أبو شقة من "الوفد"
السيد البدوي رئيس حزب الوفد

حقيقة فصل أبو شقة من "الوفد"

الإثنين، 1 مايو 2017 09:48 م
كتب - متابعات

أكد النائب بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه لا صحة لصدور أي بيان عن حزب الوفد يتعلق بفصله من الحزب، موضحًا: “فوجئت بهذا الأمر وتحدثت مع الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الذى قام بتكذيب الخبر”.

وقال في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، مساء الإثنين، أن هدف البيان المزور الوقيعة بين أفراد الحزب”، لافتًا أن حزب الوفد أرسل تكذيبًا على جميع المواقع حول ما تردد عن فصله من الحزب.

وأردف: ” نحن بحاجة لثورة تشريعية وعلينا التصدي لجرائم الإنترنت”، مؤكدًا أنه تجمعه بكل أعضاء اللجنة العليا بحزب الوفد حالة من الود والاحترام.

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