قال اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: إن قوة العمل في مصر تقدر بأكثر من 29 مليون عامل، بنسبة 32% من السكان، لافتًا إلى أن نسبة البطالة وصلت حاليًا لـ12.4% من بينهم 35% من حملة المؤهلات العليا.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل، أن العاطلين من الإناث يمثلون 75% من نسبة البطالة، مشيرًا إلى أن مصدر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن القوى العاملة في مصر مستمد من التعداد السكانى الذي يجريه الجهاز حاليًا.

وأضاف: نعمل الآن على تعداد شامل للسكان، وخصائصهم، لتكوين قاعدة بيانات كاملة.