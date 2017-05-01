هشام سليم الشاذلي:هذا كان أول لقاء بين والدي ووالدتي!

يحل الفنان هشام سليم، ضيفا على الإعلامية منى الشاذلى للحديث عن بداياته الفنية، ورد فعل والده، بعد علمه بأول فيلم شارك فيه.

ويكشف الفنان خلال برنامج «معكم» أسرارا جديدة حول أول لقاء جمع بين والده ووالدته، وأهم التفاصيل عن حياته الشخصية، وقسوة والده معه خلال طفولته.

البرنامج يذاع يوم في الثامنة من مساء الخميس المقبل على فضائية «cbc».