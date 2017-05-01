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أردوغان: تركيا ستجري استفتاء بشأن الإنضمام الى الإتحاد الأوروبي
رجب طيب اردوغان رئيس الوزراء التركى

أردوغان: تركيا ستجري استفتاء بشأن الإنضمام الى الإتحاد الأوروبي

الإثنين، 1 مايو 2017 10:40 م
أ ش أ

أعلن الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أن بلاده سوف تنظم استفتاء لإستطلاع رأى المواطنين بشأن الانضمام الى عضوية الاتحاد الأوروبى.
ونقلت شبكة (ايه بى سي نيوز) الإخبارية الأمريكية عن أردوغان قوله ” إن الأتراك سوف يحددون مسارهم القادم من خلال استفتاء يجرى على غرار ما حدث من جانب بريطانيا وخروجها من عضوية الإتحاد الأوروبي”.
وإتهم أردوغان - فى مقابلة حصرية أجراها مع التليفزيون الهندي ـ أوروبا بعدم انتهاج سياسة أمينة وصادقة مع أنقرة ، وقال ” إن أوروبا جعلت تركيا تنتظر على أبوابها”.
تجدر الإشارة الى أن تركيا بدأت المفاوضات عام 2005 للإنضمام الى عضوية الإتحاد الأوروبي ، غير أن المفاوضات أحرزت قدرا محدودا من التقدم ، فيما شهدت العلاقات توترا بين الطرفين مؤخرا إثر اجراء استفتاء فى تركيا فى شهر أبريل الماضى لتوسيع سلطات الرئيس التركي والذى وجه أيضا انتقادات حادة الى عدة دول أوروبية.
وكان المستشار النمساوى كريستيان كيرن قد طالب مؤخرا بضرورة عدم السماح بانضمام تركيا الى الإتحاد الأوروبي مع وضع نظام جديد للعلاقات بين الطرفين يحقق مصالح الإتحاد الأوروبي الأمنية والإقتصادية ، فضلا عن تلك المتعلقة بالهجرة ، وقال ” إن الوقت قد حان لكي نتحرك بسرعة ، حيث أننا لا يمكن أن نتحمل وجود دولة غير مستقرة يبلغ عددها 80 مليون نسمة بالقرب من حدودنا”.

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