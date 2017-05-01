واصلت الأمريكية سيرينا ويليامز صدارتها لتصنيف لاعبات التنس المحترفات الصادر اليوم الاثنين، بينما ارتقت الرومانية سيمونا هاليب للمركز الرابع متفوقة على كل من التشيكية دومينيكا سيبولكوفا والإسبانية جاربينيي موجوروزا.

وفيما يلي قائمة اللاعبات العشر الأوائل: في المركز الأول الأمريكية سيرينا ويليامز بـ 7.010 نقطة، وفي المركز الثاني الألمانية أنجيليكه كيربر بـ 6.925 نقطة، تليها التشيكية كارولينا بليسكوفا بـ 6.010 نقطة، ثم الرومانية سيمونا هاليب بـ5.206 نقطة.

وفي المركز الخامس السلوفاكية دومينيكا سيبولكوفا بـ5.065 نقطة، ويليها الإسبانية جاربينيي موجوروزا بـ 4.691 نقطة، ثم البريطانية جوانا كونتا بـ 4.330 نقطة، والبولندية أنيشكا رادفانسكا بـ4.205 نقطة، والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا بـ 4.015 نقطة، وأخيرا الأمريكية ماديسون كيز بـ3.857 نقطة.