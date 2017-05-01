

كشف المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مديونية الوزارة لدى وزارة الكهرباء فقط 60 مليار جنيه، وباقي الوزارات 150 مليار جنيه، مشيرا إلى أن 30 % من استهلاك مصر من الوقود يعتمد على الاستيراد من الخارج.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «أسواق وأعمال» المذاع على فضائية «on live»، أن قانون الغاز يعمل على فتح السوق أمام شركات القطاع الخاص؛ للاستثمار في التسويق والبيع وتخزين الغاز الطبيعي، لافتا إلى أن شركات الدولة تحتكر أنشطة الغاز الطبيعي.

وأكد أن القانون ينص على إنشاء جهاز تنظيم سوق الغاز، يُمكَن الشركات من بيع وتسويق الغاز وينظم العلاقة الخاصة بين المنتجين والمسوقين.