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محمود الخطيب ضيف "الحصري" في "مساء DMC"
محمود الخطيب

محمود الخطيب ضيف "الحصري" في "مساء DMC"

الإثنين، 1 مايو 2017 09:41 م
كتب - متابعات

تستضيف الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج “مساء DMC”، المذاع على شبكة قنوات “DMC”، الكابتن محمود الخطيب، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، اليوم، في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً.
ويُناقش البرنامج تفاصيل برنامج محمود الخطيب، على شاشة “DMC”، وما سر نجاحه، وما هي تفاصيل علاقته بوالديه وأسرته، بالإضافة إلى مجموعة من الأسرار لم يتم الحديث عنها من قبل.

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