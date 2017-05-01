

روت الطالبة أسماء، تفاصيل واقعة الاعتداء عليها بجامعة المنصورة، لافتة إلى أن كاميرات كلية التربية، سجلت اعتداء الدكتور أحمد ثابت، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنصورة، بالسب والقذف والسحل، أثناء استقلالها المصعد.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “90 دقيقة”، المذاع على قناة “المحور”، تقديم معتز الدمرداش، أنها ناشدت أستاذ الجامعة دخول المصعد بشكل لائق ومحترم، ولكنها فوجئت بوابل من السباب والشتائم يصوب تجاهها، لافتة إلى أنها لم تقم بالتعدي على أستاذ الجامعة، ولا تدعي الكذب؛ لكونها ابنة أمين عام لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

وأشارت إلى أنها: تعرضت للإغماء؛ نتيجة اعتداء أستاذ الجامعة عليها وسحلها، لافتة إلى أنه لن تترك حقها، لاسيما وأن شهود عيان الواقعة أكدوا صحة ما تقوله.

من جانبه، قال الدكتور أحمد ثابت، الأستاذ بكلية الآداب جامعة المنصورة، إنه لم يعتد على الطالبة أسماء بالضرب أو السب أو القذف، مردفًا: «قلت لها أنا زي أبوكي وجدك، سبيني أركب الأسانسير الأول، واستني إنتي دلوقتى.. قالتلي أنا هركب الأسانسير غصب عنك، وتعدت علي بالسب والقذف».

وأكد: أنه لم يتحرش بالطالبة أو يسحلها، بالرغم من قيامها بدفعه وضربه وسبه بأقذر الشتائم والألفاظ الخارجة، لافتًا إلى أنه يبلغ من العمر 72 سنة، ولا يمكن أن يقوم بارتكاب ما تدعيه الطالب