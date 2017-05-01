أكد الإعلامي محمد الغيطي، أن الجيش والشرطة حريصين على تطهير سيناء بالكامل من أي قدم إرهابي عميل وأي مرتزقة داعشين أو ميلشيات تابعة للجماعات الإرهابية الممولة من الخارج.

وقال في برنامجه “صح النوم” المذاع على شاشة “LTC”، اليوم الإثنين، إن إنشاء مشروع تنموي بوسط سيناء، يؤكد أنه بالفعل يدًا تبني وأخرى تحمل السلاح، ويؤكد صحة وعد الرئيس منذ أول يوم لتوليه الرئاسة، متوقعًا أن تعلن سيناء خالية من الإرهاب خلال العام الجاري.