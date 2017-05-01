قال النائب يحيى الكدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن قانون الجنسية أعطى وزير الداخلية الحق في منح الجنسية للأجنبي الذي أمضى 10 سنوات متتالية في مصر، لافتًا إلى أن القانون أتاح لرئيس الجمهورية الحق في منح الجنسية للأجنبي الذي أدى خدمات جليلة للوطن.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم عزة مصطفى، أن شروط منح الجنسية تتمثل في أن يكون الشخص سليم البدن وغير مصاب بأى إعاقات وأن يكون موقفه مواليا للدولة ولم يرتكب جرائم مخلة بالأمن القومي المصري أو سبق اتهامه في قضايا لها على علاقة بالشرف والنزاهة.

وأشار إلى أن عدد الذين تم منحهم الجنسية المصرية خلال السنوات الماضية ضئيل للغاية، لافتًا إلى أن الهاجس من منح الجنسية كان بسبب الصراع العربي الإسرائيلي.