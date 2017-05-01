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إيناسيو يحذر لاعبي الزمالك من مواجهة الإسماعيلي في الدوري
البرتغالي أوجستو إيناسيو

إيناسيو يحذر لاعبي الزمالك من مواجهة الإسماعيلي في الدوري

الإثنين، 1 مايو 2017 09:20 م

أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو المدير الفني لفريق الزمالك، صعوبة مباراة فريقه القادمة أمام الإسماعيلي، مشيرا إلى أن الفريق الأصفر قوي للغاية.

ويلعب الزمالك مع الإسماعيلي بعد غد الأربعاء على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات الأسبوع 27 من عمر الدوري الممتاز.

وقال إيناسيو - في تصريحات اليوم الإثنين - إن الإسماعيلي فريق قوي ويملك عناصر متميزة في كل مراكزه، مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون المباراة قوية.

وطالب إيناسيو من لاعبي الزمالك بنسيان نتيجة مباراة طنطا الأخيرة، والاستفادة من التجربة، قائلا “عليكم الاستعداد جيدا للإسماعيلي، وخوض المباراة بحماس ورجولة، والالتزام بتعليمات الجهاز الفني من أجل تحقيق الفوز”.

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