 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 09:42 مساءً
روابط سريعة
الجوهري: منح الجنسية للأجانب المستثمرين لن يدعم الاستثمار

الجوهري: منح الجنسية للأجانب المستثمرين لن يدعم الاستثمار

الإثنين، 1 مايو 2017 09:09 م


قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن منح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين الأجانب، لن يضيف شيئًا للاستثمار أو للاقتصاد المصري.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم عزة مصطفى، أنه لابد أن يتضمن مشروع قانون الجنسية، النص على عدم الترشح لمجلس النواب أو تولى إحدى المناصب التنفيذية، مضيفًا: يجب أن يشمل قانون منح الجنسية للأجانب، شرط عدم مباشرة الحقوق السياسية أيضًا؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3