

قال النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن منح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين الأجانب، لن يضيف شيئًا للاستثمار أو للاقتصاد المصري.

وأوضح، خلال لقائه ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، تقديم عزة مصطفى، أنه لابد أن يتضمن مشروع قانون الجنسية، النص على عدم الترشح لمجلس النواب أو تولى إحدى المناصب التنفيذية، مضيفًا: يجب أن يشمل قانون منح الجنسية للأجانب، شرط عدم مباشرة الحقوق السياسية أيضًا؛ حفاظًا على الأمن القومي المصري.