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تحدي لإنقاص الوزن خلال 28 يومًا
شريف مدكور

تحدي لإنقاص الوزن خلال 28 يومًا

الإثنين، 1 مايو 2017 09:18 م
كتب - متابعات

أعلن الإعلامي شريف مدكور عن تحدي جديد، من خلال حلقة اليوم من برنامجه، “شارع شريف”، المُذاع عبر فضائية “النهار”، لإنقاص الوزن قبل حلول شهر رمضان.

أوضح “مدكور”، أن على من يرغب في المشاركة في التحدي إرسال صورته إلى البرنامج ليختار كابتن حسن حسين، خبير التغذية العلاجية من الشخص المناسب لمساعدته من خلال التمرينات الرياضية، والغذاء السليم، لإنقاص وزنه خلال 28 يوما فقط، واستضافته بعد ذلك في البرنامج ليحكي تجربته.

كان “مدكور” قد استضاف مع الكابتن حسن حسين، أحد التجارب الناجحة الذي روى قصة تحديه، لإنقاص وزنه خلال 28 يوما فقط، من 110 كجم إلى 70 كجم، مع الحفاظ على شكل جسمه بدون أية ترهلات.

في نفس السياق وجه مقدم برنامج “شارع شريف” اقتراحًا بمناسبة قدوم فصل الصيف بافتتاح محلات وأكشاك وراء الشواطئ المختلفة، لبيع الأكلات التقليدية المصرية، كالفول والطعمية والكشري، للحفاظ على هويتنا الغذائية، كما يحدث في شواطئ دول العالم، مثل إيطاليا واليابان.

أشار “مدكور”، إلى أنه ليس خطأ أن نأكل هذه الأكلات في الغردقة أو شرم الشيخ، لكن الخطأ السلوكيات الخاطئة في عدم الحفاظ على نظافة هذه الشواطئ وإلقاء القمامة في كل مكان.

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