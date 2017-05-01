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موسى عن وثيقة حماس: كلام فارغ وكيان إرهابي حتى نهاية العالم
احمد موسي

موسى عن وثيقة حماس: كلام فارغ وكيان إرهابي حتى نهاية العالم

الإثنين، 1 مايو 2017 09:02 م


هاجم الإعلامي أحمد موسى، خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، بعد نشر الحركة وثيقة تتبرأ من الإخوان، قائلا: «كيان إرهابي حتى نهاية العالم».

وأضاف خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن حركة حماس هي الذراع المسلح لتنظيم الإخوان الإرهابي، وعلى المصريين ألا يصدقوا كل ما تقوله تلك الحركة الإرهابية.

وأوضح أن «مشعل» أول من انقلب على النظام السوري، ويبحث عن مصلحته فقط والأموال التي يحصل عليها، لافتا إلى أن «كل ما ورد في الوثيقة عبارة عن كلام فارغ».

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