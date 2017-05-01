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غدا.. "صناعة النواب" تناقش تطوير شركات الغزل والنسيج
مجلس النواب

غدا.. "صناعة النواب" تناقش تطوير شركات الغزل والنسيج

الإثنين، 1 مايو 2017 09:12 م

تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب، غدا الثلاثاء، اجتماعًا للاستماع لعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي حول تطوير شركات الغزل والنسيج، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء والمحالة إلى اللجنة في هذا الشأن.

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