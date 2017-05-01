

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية: إن مشروع البتلو من شأنه إنقاذ الثروة الحيوانية ودعم المربين، لافتة إلى أنه تم رصد 300 مليون جنيه قروضا ميسرة.

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبنى عسل: أن مشروع البتلو سيساهم في زيادة المعروض من اللحوم، وبالتالي خفض الأسعار، مشيرة إلى أن الدولة قامت بزيادة المعروض من اللحوم بأكثر من 25% من احتياجات المصريين، لضمان عدم ارتفاع الأسعار.