يحل محمد سعفان وزير القوى العاملة، مساء اليوم، ضيفا علي برنامج “صح النوم” تقديم الإعلامي محمد الغيطي، والمذاع علي قناة “ltc”.

و يناقش خلال الحوار أبرز الملفات الساخنة، على الساحة ومنها، تشريد عمال مصانع القطاع العام، و صراع الوزير مع النقابات العمالية، وأزمة المصريات العاملات في الخليج و تعرضهم لبعض الانتهاكات.