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وزير القوي العاملة ضيف "برنامج صح" النوم مساء اليوم
وزير القوى العاملة محمد سعفان

وزير القوي العاملة ضيف "برنامج صح" النوم مساء اليوم

الإثنين، 1 مايو 2017 08:46 م

يحل محمد سعفان وزير القوى العاملة، مساء اليوم، ضيفا علي برنامج “صح النوم” تقديم الإعلامي محمد الغيطي، والمذاع علي قناة “ltc”.

و يناقش خلال الحوار أبرز الملفات الساخنة، على الساحة ومنها، تشريد عمال مصانع القطاع العام، و صراع الوزير مع النقابات العمالية، وأزمة المصريات العاملات في الخليج و تعرضهم لبعض الانتهاكات.

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