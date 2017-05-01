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خالد الجندي: 50% من الناس تافهين وغير صالحين.. فيديو
خالد الجندي

خالد الجندي: 50% من الناس تافهين وغير صالحين.. فيديو

الإثنين، 1 مايو 2017 08:40 م

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك نوع من البشر بيكون حريص على نفسه أكثر من متابعة شئون غيره، متابعا: “بيتحول لواحد لايت ولا بيهش ولا ينش، 50% من حياتنا عايشة كدة، دول ناس تافهة ليسوا صالحين”.

تابع الجندى، خلال حلقة برنامح “لعلهم يفقهون”، المذاع على فضائية “dmc”، اليوم الإثنين: “الناس اللى مش بتساعد حد دول تافهين، لازم الناس تساعد بعضها وتقول الحق، حتى ولو كان لهم أعداء”، مستشهدًا بقول الله فى سورة العصر: “إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ”.



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