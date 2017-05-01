ضرب زلزال بقوة 2ر6 درجة بقياس ريختر، اليوم الاثنين، أطراف جزيرة كولومبيا البريطانية الواقعة بالقرب من جنوب شرق ولاية الاسكا الأمريكية.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن مركز الزلزال يقع على بعد نحو 48 كيلومترا شمال غرب بلدة موسكويتو بالاسكا وأدى إلى خروج السكان إلى الشوارع.

وأشارت إلى حدوث توابع للزلزال الأصلي تراوحت قوتها ما بين 2 إلى 5 درجات بمقياس ريختر، غير أنها لم تشر إلى حدوث خسائر بشرية أو مادية نتيجة للزلزال.