اعتقلت الشرطة السويدية اليوم الاثنين رجلا للاشتباه بتورطه في إحراق أحد المساجد القريبة من العاصمة استوكهولم بشكل متعمد.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحريق - الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد - لم يسفر عن حدوث أية خسائر بشرية، غير أنه أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في المسجد الذي يعتبر أكبر المساجد على الإطلاق في الدول الاسكندنافية.

وكانت الشرطة السويدية قد ألقت القبض على مهاجر سوري في شهر أكتوبر الماضي بتهمة إحراق أحد الزوايا جنوب غرب مدينة مالمو، دون أن يسفر الحادث – آنذاك – عن خسائر في الأرواح.