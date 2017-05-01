 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 09:44 مساءً
روابط سريعة
الشرطة السويدية تعتقل رجلًا للاشتباه بتورطه في إحراق مسجد
الشرطة السويدية

الشرطة السويدية تعتقل رجلًا للاشتباه بتورطه في إحراق مسجد

الإثنين، 1 مايو 2017 08:45 م
وكالات

اعتقلت الشرطة السويدية اليوم الاثنين رجلا للاشتباه بتورطه في إحراق أحد المساجد القريبة من العاصمة استوكهولم بشكل متعمد.
وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية أن الحريق - الذي وقع في وقت متأخر من مساء أمس الأحد - لم يسفر عن حدوث أية خسائر بشرية، غير أنه أدى إلى حدوث أضرار مادية كبيرة في المسجد الذي يعتبر أكبر المساجد على الإطلاق في الدول الاسكندنافية.
وكانت الشرطة السويدية قد ألقت القبض على مهاجر سوري في شهر أكتوبر الماضي بتهمة إحراق أحد الزوايا جنوب غرب مدينة مالمو، دون أن يسفر الحادث – آنذاك – عن خسائر في الأرواح.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3