وجه نائب الرئيس السوداني، حسبو محمد عبد الرحمن بوضع استراتيجية جديدة لإنفاذ المشروعات التنموية والخدمية بولايات دارفور، والعمل على استكمال المشاريع السابقة وحصرها ، والتي بلغت حوالي 1071 مشروعاً، ونفذ منها 50% في الفترة السابقة.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس، بالقصر الجمهوري بالخرطوم اليوم الاثنين، بوفد لجنة العودة الطوعية برئاسة مجدي خلف الله رئيس مكتب متابعة سلام دارفور .

وقال خلف الله، في تصريحات صحفية، أن نائب الرئيس وجه بإعداد مسح مباشر للنازحين وتأهيل المعسكرات في إطار الجهود المبذولة للعودة الطوعية، كما حث المانحين على الوفاء بالتزاماتهم تجاه التنمية في دارفور، مبرزا أنه تم إطلاع النائب على خطة عمل المفوضيات التي شكلها رئيس الجمهورية ، خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، بحث والي ولاية شمال دارفور بالإنابة ، محمد بريمة حسب النبي اليوم بمدينة الفاشر العاصمة، مع وفد البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي (يوناميد) برئاسة بنت كيتا نائب رئيس البعثة، أوجه التعاون والتنسيق بين الجانبين في مختلف المجالات، بما يُسهم في دعم مسيرة الأمن والسلام والاستقرار.

وأعرب الوالي بالإنابة عن إشادته بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين حكومة الولاية والبعثة في كافة الجوانب، مستعرضا الجهود التي تبذلها الحكومة وأجهزتها المختلفة من أجل دعم و تعزيز الأمن والاستقرار الذي تحقق، والمضي في مسيرة التنمية وتوفير الخدمات الإنسانية والتنموية، علاوة على العمل لتنفيذ خطة تحقيق المصالحات بين المكونات القبلية والاجتماعية، خاصة بمحليتي كبكابية وطويلة، داعيا اليوناميد للمزيد من الدعم لتنفيذ المشروعات الإسعافية في مجال المياه بالولاية.

من جانبها، أكدت رئيسة الوفد تقدير يوناميد لما ظلت تجده من تعاون وتنسيق من قبل حكومة الولاية ، بما ساهم في إنجاح العديد من البرامج، مشيدة بالتطور والتحسن الكبير الذي شهدته الأوضاع الأمنية والإنسانية بالولاية، مؤكدة استعداد البعثة لدعم جهود الحكومة في مجال عقد المصالحات الاجتماعية ومعالجة مشكلة مياه الشرب.