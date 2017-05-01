خصص حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة في مران الفريق، اليوم الاثنين، لتدريب اللاعبين على الكرات العرضية.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الخميس المقبل، في الجولة الـ27 من مسابقة الدوري.

وكان الأهلي قد تعادل بنتيجة 1-1 أمس، الأحد، أمام الإنتاج الحربي في الجولة الـ26 من مسابقة الدوري.

من جهة أخرى، تعرض حسين السيد لاعب الفريق، لكدمة قوية أثناء مران الفريق، حيث غادر اللاعب مران الفريق بعد إصابته بكدمة في كرة مشتركة مع عمرو بركات، ومن المقرر أن يخضع لفحص طبي من أجل معرفة حجم إصابته.