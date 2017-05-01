 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 08:06 مساءً
روابط سريعة
قراقع: نقل أكثر من 20 أسيرا فلسطينيا من المضربين عن الطعام إلى المستشفيات
وزير شئون الأسرى والمحررين الفلسطينيين عيسى قراقع

قراقع: نقل أكثر من 20 أسيرا فلسطينيا من المضربين عن الطعام إلى المستشفيات

الإثنين، 1 مايو 2017 07:51 م
أ ش أ

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الإثنين، إن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سقطوا أرضا في السجون الإسرائيلية ونُقلوا إلى المستشفيات جراء التعب والإرهاق الذي أصابهم، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ 15 يوما، تجاوز العشرين حالة.
ويخوض نحو 1800 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام “معركة الحرية والكرامة” منذ 15 يوما، بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع “إدارة المعتقلات” لتحسين أوضاعهم، حيث شرع نحو 1500 أسير في إضراب مفتوح عن الطعام، في السابع عشر من أبريل الماضي، تزامنا مع يوم الأسير، احتجاجا على الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم، والعدد مرشح للزيادة مع مرور الأيام، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى نحو 1800 أسير.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3