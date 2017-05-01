قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع، اليوم الإثنين، إن عدد الأسرى الفلسطينيين الذين سقطوا أرضا في السجون الإسرائيلية ونُقلوا إلى المستشفيات جراء التعب والإرهاق الذي أصابهم، بسبب الإضراب عن الطعام الذي يخوضونه منذ 15 يوما، تجاوز العشرين حالة.

ويخوض نحو 1800 أسير فلسطيني إضرابا مفتوحا عن الطعام “معركة الحرية والكرامة” منذ 15 يوما، بعد فشل حوارات ونقاشات الأسرى مع “إدارة المعتقلات” لتحسين أوضاعهم، حيث شرع نحو 1500 أسير في إضراب مفتوح عن الطعام، في السابع عشر من أبريل الماضي، تزامنا مع يوم الأسير، احتجاجا على الممارسات القمعية التي تمارس بحقهم، والعدد مرشح للزيادة مع مرور الأيام، حيث وصل عددهم حتى الآن إلى نحو 1800 أسير.