ننشر الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس من أعلى "دائري السلام"

تننشر شبكة الإعلام العربية “محيط” الصور الأولى لحادث انقلاب أتوبيس رحلات من أعلى الطريق الدائري أسفل نفق السلام باتجاه موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، أن الحادث أسفر عن إصابة ١٤مواطنا.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إلى أنه تم نقل الحالات إلى مستشفى السلام العام بمشاركة ١٢ سيارة إسعاف‪.‬

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى‪.