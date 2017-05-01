بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره الأمريكي ريكس تيلرسون، هاتفيًا اليوم الاثنين، اجتماع “أستانا” الدولي المقبل حول سوريا والمقرر عقده يومي 3 و4 مايو الجاري.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن الوزيرين بحثا في اتصال هاتفي عددًا من الأمور المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

يذكر أن الوفد الحكومي السوري المفاوض، برئاسة مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، وصل إلى “أستانا” للمشاركة في الاجتماع.

وكانت العاصمة الكازاخستانية “أستانا” قد استضافت ثلاثة اجتماعات حول الأزمة في سوريا: عقد الأول يومي 23 و24 يناير الماضي، والثاني في 16 فبراير، والثالث في 14 و15 مارس.