تمكنت قوات الأمن الباكستانية، اليوم الاثنين، من ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة كانت ستُستخدم في عمليات إرهابية.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية في نشرتها الليلة باللغة الإنجليزية، أن قوات الأمن ضبطت سيارة بداخلها 100 بندقية عادية، إضافة إلى بنادق أخرى من طراز كلاشينكوف وطلقات للرصاص داخل مخبأ سري بسيارة كانت في طريقها من إسلام آباد إلى لاهور.

وصرح متحدث باسم قوات الأمن الباكستانية بأن ضبط هذه الأسلحة والذخائر جاء بناء على معلومات سرية، وأدى إلى إجهاض استخدامها في عمليات إرهابية محتملة.