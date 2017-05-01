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ألمانيا تتعهد بتقديم 70 مليون يورو لمواجهة الجفاف والمجاعة بالصومال
مجاعة الصومال

ألمانيا تتعهد بتقديم 70 مليون يورو لمواجهة الجفاف والمجاعة بالصومال

الإثنين، 1 مايو 2017 07:38 م
أ ش أ

تعهدت ألمانيا بتقديم 70 مليون يورو إضافية لمساعدة الصومال في مواجهة الجفاف والمجاعة اللذان يهددان ملايين الأشخاص في أنحاء البلاد، وذلك بعدما كانت قد تعهدت سابقا بتقديم 70 مليون يورو للبلاد.
وذكرت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية أن التعهد يأتي في ظل زيارة وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل للعاصمة مقديشيو اليوم الاثنين، والتي التقى خلالها برئيس وزراء الصومال حسن علي خيري، والذي أعرب عن تقديره للدعم الألماني.
يُذكر أن منظمة الأمم المتحدة كانت قد قدرت عدد من يحتاجون للمساعدة في الصومال بقرابة 5 ملايين شخص، وذلك في ظل تحذيرات بحدوث مجاعة كاملة بأنحاء البلاد.
وكانت الصومال من بين أربعة دول -نيجيريا وجنوب السودان واليمن- دعا الأمين العام للأمم المتحدة الشهر الماضي لجمع 4ر4 مليار دولار للحول دون وقوع مجاعة بها.

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