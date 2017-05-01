 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 08:01 مساءً
روابط سريعة
زيدان يستدعي 21 لاعبا في قائمة الريال لمواجهة أتلتيكو بأبطال أوروبا
اتليتكو مدريد وريال مدريد

زيدان يستدعي 21 لاعبا في قائمة الريال لمواجهة أتلتيكو بأبطال أوروبا

الإثنين، 1 مايو 2017 07:30 م

استدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اليوم الاثنين، 21 لاعبا لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء، فيما خرج من القائمة جاريث بيل وبيبي وفابيو كوينتراو.

وسيقوم زيدان باستبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة قبل ساعات من المباراة المقرر إقامتها على ملعب الملكي “سانتياجو برنابيو”، فيما سيغيب عن الدربي المدريدي بالتشامبيونز ليج الويلزي جاريث بيل، الذي واصل اليوم تعافيه بمران منفرد من إصابة جديدة في العضلة الخلفية، والبرتغاليان بيبي وكوينتراو اللذان تدربا اليوم على أرض الملعب في إطار خطط تعافيهما.

وتضم قائمة مواجهة الأتلتي كلا من “كيلور نافاس وكيكي كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وفاران وسرخيو راموس وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وكوفاسيتش وإيسكو وماركو وأسينسيو وخاميس ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وبنزيمة وماريانو وموراتا”.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3