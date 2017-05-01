استدعى الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، اليوم الاثنين، 21 لاعبا لخوض ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم أمام أتلتيكو مدريد غدا الثلاثاء، فيما خرج من القائمة جاريث بيل وبيبي وفابيو كوينتراو.

وسيقوم زيدان باستبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة قبل ساعات من المباراة المقرر إقامتها على ملعب الملكي “سانتياجو برنابيو”، فيما سيغيب عن الدربي المدريدي بالتشامبيونز ليج الويلزي جاريث بيل، الذي واصل اليوم تعافيه بمران منفرد من إصابة جديدة في العضلة الخلفية، والبرتغاليان بيبي وكوينتراو اللذان تدربا اليوم على أرض الملعب في إطار خطط تعافيهما.

وتضم قائمة مواجهة الأتلتي كلا من “كيلور نافاس وكيكي كاسيا وروبن يانييز وداني كارباخال ودانيلو وفاران وسرخيو راموس وناتشو ومارسيلو وكاسيميرو وكروس ومودريتش وكوفاسيتش وإيسكو وماركو وأسينسيو وخاميس ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وبنزيمة وماريانو وموراتا”.