أكد الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد الأسباني، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هو “أفضل هداف” قابله، مشبها إياه بالبرازيلي رونالدو نازاريو، وقال إنه يحسدهما على دقتهما أمام المرمى.

وقال زيدان: “كمدرب، كريستيانو هو أفضل هداف بالنسبة لي، لم تسنح لي الفرصة للعب بجواره، ولكني لعبت ضده. أرقامه مذهلة، ولكني كنت محظوظا باللعب إلى جانب رونالدو نازاريو البرازيلي الذي كان استثنائيا أيضا، أحسدهما لأنني لم أسجل كثيرا مثلهما، كنت أمرر الكرات ولكني لم أحرز كثيرا من الأهداف مثلهما. هما لاعبان رائعان”.

كما أثنى المدرب الفرنسي- خلال المؤتمر الصحفي اليوم الاثنين، عشية مواجهة الغد الهامة في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد على ملعب “سانتياجو برنابيو” - على الظهير الأيسر بالفريق، البرازيلي مارسيلو، قائلا “ندرك أهميته داخل الفريق، هو لاعب أساسي ويمر بأفضل فتراته لأنه لا يعتمد على الماضي، هو يعيش على ما يقدمه في الحاضر ودائما ما يرغب في المزيد”.

كما أشاد بتطور الكولومبي خاميس رودريجيز خلال المواجهات الأخيرة واستغلاله الأمثل للفرص التي تتاح له للمشاركة، مضيفا: “أراه في حالة جيدة، قدم مستوى جيدا في المواجهات الأخيرة التي شارك بها وهناك إمكانية لإشراكه في مباراة الغد مثل بقية زملائه”.