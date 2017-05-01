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"الصحة": 14 إصابة في حادث‪ ‬انقلاب‪ ‬أتوبيس بالطريق الدائري
سيارة اسعاف ـ حادث تصادم‎

"الصحة": 14 إصابة في حادث‪ ‬انقلاب‪ ‬أتوبيس بالطريق الدائري

الإثنين، 1 مايو 2017 07:22 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء اليوم، عن إصابة ١٤مواطنا في حادث‪ ‬انقلاب‪ ‬أتوبيس من أعلى الطريق الدائري أسفل نفق السلام باتجاه موقف العاشر من رمضان بمدينة السلام بمحافظة القاهرة.

وأشار الدكتور أحمد الأنصاري رئيس هيئة الإسعاف إلى أنه تم نقل الحالات إلى مستشفى السلام العام بمشاركة ١٢ سيارة إسعاف‪.‬

من جانبه، أوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الإصابات تراوحت بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد وجميعهم حالتهم الصحية مستقرة ويتلقون العلاج اللازم بالمستشفى‪.

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