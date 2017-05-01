نفى الجيش الباكستاني، اليوم الاثنين، بشكل قاطع ما تردد عن قيامه بقتل اثنين من أفراد دورية تابعة للقوات الهندية بالقرب من خط المراقبة بين البلدين.

وذكرت قناة “جيو” الباكستانية في نشرتها باللغة الإنجليزية، أن الجيش الباكستاني أوضح في بيان أصدره بهذا الصدد، أن عناصره لم تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار على خط المراقبة كما تزعم الهند، وأن ما تردد حول التمثيل بجثث جنود هنود غير صحيح.

وتابع البيان: “إن الجيش الباكستاني يتكون من أفراد على درجة عالية من الاحترافية ولا يتعامل بعدم احترام مع أية جنود آخرين حتى لو كانوا من الهنود”.