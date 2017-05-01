أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يقضي بإعفاء نائب وزير الطوارئ الروسي فلاديمير أرتامونوف، ونائب مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ، سيرجي فورونتسوف، من منصبيهما.

وذكرت وكالة أنباء “سبوتنيك” الروسية أن المرسوم نُشر على بوابة المعلومات القانونية، اليوم الاثنين، ونص على: “إعفاء فلاديمير أرتامونوف من منصب نائب وزير الطوارئ وشؤون الدفاع المدني واللواء سيرجي فورونتسوف من منصب نائب مدير المركز الوطني لإدارة الأزمات التابع لوزارة الطوارئ وشؤون الدفاع المدني”.

وكان الرئيس الروسي قد أصدر في منتصف شهر فبراير الماضي، مرسوما بإقالة 16 جنرالا من مناصبهم كانوا يشغلونها في وزارتي الطوارئ والداخلية ولجنة التحقيق الفدرالية الروسية، وكذلك إقالة اثنين منهم من الخدمة العسكرية، دون إيضاح أية أسباب.