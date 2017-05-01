 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 08:03 مساءً
روابط سريعة
ضبط شقيق حسن مالك ومدير بأرض المعارض برشوة تسهيل إقامة «لومارشيه»
رجل الاعمال حسن مالك

ضبط شقيق حسن مالك ومدير بأرض المعارض برشوة تسهيل إقامة «لومارشيه»

الإثنين، 1 مايو 2017 07:48 م


ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شقيق حسن مالك، القيادي الإخواني، وصاحب شركة ومدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وضابط، بتهمة الرشوة.

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث تفيد قيام “أسامة.أ.ي” رئيس مجلس إدارة شركة أوكيه تراست للاستيراد والتصدير، بالاتفاق مع “أحمد.م.م” مدير إدارة، لتسهيل إقامة معرض “لومارشيه لاكازا للأثاث” بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة، والتواصل مع ضابط شرطة “خالد.ح.م” والذي ادعى عمله بإحدى الجهات السيادية، وتم الاتفاق بينهم على حصول الضابط على رشوة نظير حصولهما على الموافقة الأمنية وتصاريح إقامة المعرض.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة المعلومات، وتبين صحتها.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3