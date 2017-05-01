

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على شقيق حسن مالك، القيادي الإخواني، وصاحب شركة ومدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات وضابط، بتهمة الرشوة.

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث تفيد قيام “أسامة.أ.ي” رئيس مجلس إدارة شركة أوكيه تراست للاستيراد والتصدير، بالاتفاق مع “أحمد.م.م” مدير إدارة، لتسهيل إقامة معرض “لومارشيه لاكازا للأثاث” بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة، والتواصل مع ضابط شرطة “خالد.ح.م” والذي ادعى عمله بإحدى الجهات السيادية، وتم الاتفاق بينهم على حصول الضابط على رشوة نظير حصولهما على الموافقة الأمنية وتصاريح إقامة المعرض.

وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة المعلومات، وتبين صحتها.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.