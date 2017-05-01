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الخارجية للبرادعي: جواز سفرك وصلك
الدكتور محمد البرادعي - مؤسس حزب الدستور

الخارجية للبرادعي: جواز سفرك وصلك

الإثنين، 1 مايو 2017 07:48 م


قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن الوزارة اطلعت على تغريدة الدكتور محمد البرادعي حول تجديد سفره، وتم الرد عليه أن الجواز صدر وتم إرساله.

وأكد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، المذاع على قناة “الحياة”، تقديم لبني عسل: تم تجديد جواز سفر البرادعي، وإرساله له فيينا لاستلامه، لافتًا إلى أن إجراءات استخراج الأوراق الدبلوماسية طبيعية، ويدركها البرادعي وكان يجب عليه أن يسأل عن جواز سفره في السفارة وليس على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر”.

وأضاف: أنه تم إرسال جواز سفر البرادعي الدبلوماسي بالحقيبة الدبلوماسية ويمكنه استلامه في فيينا.

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