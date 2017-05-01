النيابة تحقق مع رجل الأعمال أسامة مالك في قضية رشوةالإثنين، 1 مايو 2017 07:02 م
تجري نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في قضية رشوة متهم فيها رجل الأعمال أسامة مالك وآخرين، حيث كانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليهم، وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة كافة صور الفساد والانحراف.
كانت معلومات قد توافرت لدى أجهزة الأمن المعنية بقيام رجل الأعمال أسامة أحمد يوسف مالك - وشهرته أسامة مالك - رئيس مجلس إدارة شركة (أوكيه تراست) للاستيراد والتصدير بالاتفاق مع أحمد مختار محمود أبو بكر مدير إدارة خدمات المعارض بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات لتسهيل إقامة معرض (لو مارشيه لا كازا) للأثاث بالمخالفة للاشتراطات والضوابط المحددة، وكذلك قيام أحمد مختار بالتواصل مع أحد ضباط الشرطة ويدعى خالد حسن عبد الفتاح الذي ادعى عمله بإحدى الجهات السيادية، حيث تم الاتفاق بينهم على حصول الضابط المذكور على رشوة نظير حصولهما على الموافقة الأمنية والتصاريح اللازمة لإقامة المعرض المشار إليه.
وقد تمكنت أجهزة وزارة الداخلية عقب استئذان النيابة العامة من ضبط المذكورين وعرضهم على نيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيقات.
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