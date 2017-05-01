تمكنت إدارة مكافحة جرائم الآداب بمديرية أمن الجيزة، من القبض على قوادة وساقطة، لاتهامهما بممارسة الرذيلة مع الخليجيين من راغبى المتعة الحرام، مقابل الحصول على مبالغ مالية، وذلك فى أثناء عقد اتفاق جنسى فى أحد كافيهات منطقة الهرم.

كانت تحريات العميد محمود هويدى، مدير إدارة مكافحة جرائم الآداب بالجيزة، قد كشفت تورط “ن. م” فى ممارسة وتسهيل الدعارة للساقطات مقابل الحصول على مبالغ مالية، إذ تعمل “ريكلام” فى الملاهى الليلية بمنطقة الهرم، وتستقطب راغبى المتعة الحرام من غير المصريين، من الملاهى الليلية والكافيهات الشهيرة بالمنطقة.

برصد تحركات المتهمة، تمكن الرائدان أحمد لاشين وأحمد أبو السعود، من القبض عليها وبصحبتها فتاة تدعى “د. ر”، فى أثناء عقد اتفاق جنسى فى كافيه بمنطقة المريوطية بالهرم، وضبطت بحوزتهما هواتف محمولة تحتوى على رسائل تتضمن اتفاقات جنسية، وصور مخلة، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار اللواء هشام العراقى، مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة العامة التحقيق.