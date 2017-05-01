أعلنت سلطات الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الاثنين، إنقاذ عشرة مهاجرين أثناء محاولتهم عبور مضيق جبل طارق باستخدام قارب صغير قابل للنفخ.

وأوضحت السلطات -حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أن المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأن عملية الإنقاذ تمت في المياه قبالة السواحل الجنوبية لإسبانيا.

يذكر أن عشرات الآلاف - معظمهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء- يحاولون القيام بتلك الرحلة الخطرة سنويا في قوارب غير مناسبة في محاولة للوصول إلى إسبانيا وإيطاليا.