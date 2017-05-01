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السلطات الإسبانية تعلن إنقاذ 10 مهاجرين بمضيق جبل طارق
القوة البحرية الملكية اﻻردنية‎

السلطات الإسبانية تعلن إنقاذ 10 مهاجرين بمضيق جبل طارق

الإثنين، 1 مايو 2017 06:44 م

أعلنت سلطات الإنقاذ البحري الإسبانية، اليوم الاثنين، إنقاذ عشرة مهاجرين أثناء محاولتهم عبور مضيق جبل طارق باستخدام قارب صغير قابل للنفخ.
وأوضحت السلطات -حسبما نقلت شبكة “إيه بي سي” الأمريكية- أن المهاجرين من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء وأن عملية الإنقاذ تمت في المياه قبالة السواحل الجنوبية لإسبانيا.
يذكر أن عشرات الآلاف - معظمهم من منطقة أفريقيا جنوب الصحراء- يحاولون القيام بتلك الرحلة الخطرة سنويا في قوارب غير مناسبة في محاولة للوصول إلى إسبانيا وإيطاليا.

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