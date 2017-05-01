أحمد حجازي يواصل تدريباته التأهيلية في الأهليالإثنين، 1 مايو 2017 06:27 م
واصل أحمد حجازي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء التدريبات التأهيلية، على هامش مران الفريق الجماعي اليوم الإثنين، على ملعب مختار التتش بالجزيرة.
وأدى حجازي بعض التدريبات التأهيلية والجري حول الملعب، تحت قيادة طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل.
وكان مدافع الأهلي قد أصيب بشد في العضلة الضامة خلال مباراة بتروجيت، تغيب على إثره عن المباريات خلال الفترة الماضية.
من جهة أخرى، خاض لاعبو الأهلي الذين لعبوا مباراة أمس أمام الإنتاج الحربي، مرانا استشفائيا، اليوم الاثنين.
وتعادل الأهلي أمام الإنتاج الحربي أمس، الأحد، بنتيجة ١-١ في المباراة التي جمعت الفريقين في الجولة الـ٢٦ من مسابقة الدوري.
ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش، الخميس المقبل، في الجولة الـ٢٧ من مسابقة الدوري.
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