يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأرجأ الدكتور على عبد العال، الخميس، الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية نهائياً، لعدم توافر أغلبية الثلثين بالمجلس اللازمة لتمرير القانون.