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غدا.. "النواب" يصوت نهائيا على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية
رئيس مجلس النواب علي عبدالعال

غدا.. "النواب" يصوت نهائيا على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية

الإثنين، 1 مايو 2017 06:17 م

يصوت مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال جلسته العامة، غدا الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

وأرجأ الدكتور على عبد العال، الخميس، الموافقة النهائية على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية نهائياً، لعدم توافر أغلبية الثلثين بالمجلس اللازمة لتمرير القانون.

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