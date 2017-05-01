

أمرت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسري، بحبس سائق يعمل بشركة “كريم”، بعد اتهامه بالتحرش بفتاة رومانية الجنسية، كما طالب بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

كان رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر، تلقى بلاغًا من فتاة، تدعى “أرينا.ت. م ” 34 سنة، مدرسة، من أصل روماني تحمل الجنسية المصرية ومقيمة بها منذ 7 سنوات، تتهم سائق يدعى “محمد.. م. م ” يعمل سائق بشركة كريم بالتحرش بها وملامسة مناطق حساسة من جسدها، وذلك أثناء استقلالها السيارة معه بطريق النايل سات.

وعلى الفور تم عمل التحريات اللازمة، للتأكد من صحة البلاغ وبناء على ذلك تمكنت قوة أمنية بقيادة النقيب أحمد السويركي معاون مباحث قسم ثالث أكتوبر من القبض على المتهم أثناء تواجده بمنطقة الواحات بدائرة القسم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة.