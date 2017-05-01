 Moheet on google
الإثنين 1 مايو 2017 06:40 مساءً
روابط سريعة
نائب برلماني يضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضان
النائب خالد عبد العزيز فهمي

نائب برلماني يضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضان

الإثنين، 1 مايو 2017 06:09 م

أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، على ضرورة زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية ليصل إلى 75 مليار جنية وتعديل مخصصات بطاقة التموين وزيادتها لتكون  مركزة على السلع الأساسية، السكر الزيت، والأرز والمكرونة والفول اللحوم والفراخ المدعمة.

وطالب “عبد العزيز” في بيان صحفي له اليوم الاثنين، على ضرورة وجود رقابة صارمه وحبس وجوبي لكل التجار المتلاعبين في الأسواق، مؤكدًا أن الحبس سيكون  الرادع الذي سوف يحد من تلك الأزمات، مضيفًا أنه من ضمن حلول زيادة الأسعار إلزام  جميع المصانع وشركات التعبئة بوضع السعر علي العبوة والتزام البائع بهذا السعر حتي لا نجد اسعار متفاوتة في مكان واحد.

وأشار “نائب المصريين الأحرار” إلى أن دراسة الحكومة لزيادة السلع لتموينية خلال شهر رمضان خطوة جيدة ولكنها مؤقتة فيجب وجود آلية واضحة لحل أزمة الأسعار ونقص السلع الاستهلاكية الأساسية  بشكل أكبر من خلال  تفعيل 35 منفذ بيع حكومي الموجودين في مصر ومكاتب التموين والجمعيات التعاونية لبيع السلع بأسعارها الأساسية بما يغطى احتياجات المواطنين واستغلال تلك المنافذ بعيد عن جشع التجار
وألمح ” عبد العزيز” إلى أنه خلال أزمة نقص السكر الأخيرة تم إعطاء النواب  عربيات توزع سكر، وسلع غذائية، وهو خطأ كبير جدا ارتكبته الحكومة مع النواب وكان اسلوب غير راقي للتعامل مع الازمة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3