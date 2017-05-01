نائب برلماني يضع حلول لمواجهة ارتفاع الأسعار قبل رمضانالإثنين، 1 مايو 2017 06:09 م
أكد النائب خالد عبد العزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار بدائرة دار السلام، على ضرورة زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية ليصل إلى 75 مليار جنية وتعديل مخصصات بطاقة التموين وزيادتها لتكون مركزة على السلع الأساسية، السكر الزيت، والأرز والمكرونة والفول اللحوم والفراخ المدعمة.
وطالب “عبد العزيز” في بيان صحفي له اليوم الاثنين، على ضرورة وجود رقابة صارمه وحبس وجوبي لكل التجار المتلاعبين في الأسواق، مؤكدًا أن الحبس سيكون الرادع الذي سوف يحد من تلك الأزمات، مضيفًا أنه من ضمن حلول زيادة الأسعار إلزام جميع المصانع وشركات التعبئة بوضع السعر علي العبوة والتزام البائع بهذا السعر حتي لا نجد اسعار متفاوتة في مكان واحد.
وأشار “نائب المصريين الأحرار” إلى أن دراسة الحكومة لزيادة السلع لتموينية خلال شهر رمضان خطوة جيدة ولكنها مؤقتة فيجب وجود آلية واضحة لحل أزمة الأسعار ونقص السلع الاستهلاكية الأساسية بشكل أكبر من خلال تفعيل 35 منفذ بيع حكومي الموجودين في مصر ومكاتب التموين والجمعيات التعاونية لبيع السلع بأسعارها الأساسية بما يغطى احتياجات المواطنين واستغلال تلك المنافذ بعيد عن جشع التجار
وألمح ” عبد العزيز” إلى أنه خلال أزمة نقص السكر الأخيرة تم إعطاء النواب عربيات توزع سكر، وسلع غذائية، وهو خطأ كبير جدا ارتكبته الحكومة مع النواب وكان اسلوب غير راقي للتعامل مع الازمة.
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