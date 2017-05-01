أجندة إخبارية ليوم الثلاثاء الموافق 2 مايو 2017الإثنين، 1 مايو 2017 06:04 م
القاهرة.. يصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.
القاهرة.. تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا للاستماع لعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي حول تطوير شركات الغزل والنسيج، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء والمحالة إلى اللجنة في هذا الشأن.
القاهرة.. تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون التطوير العقاري على مدى ثلاثة أيام متتالية.
القاهرة.. تستكمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بالاشتراك مع لجان الشؤون الاقتصادية، والصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية.
القاهرة.. تنتهي مديرية القوى العاملة بالقليوبية من قبول طلبات راغبي العمل على 3743 فرصة عمل في 34 شركة ومصنعًا، برواتب تصل إلى 3000 جنيه.
القاهرة.. تتوجه اللجنة العليا للحج السياحي إلى الأراضي السعودية؛ للتفاوض والتعاقد مع المؤسسة الأهلية للطوافة على الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة.
طنطا.. يتفقد محافظ الغربية اللواء أحمد صقر أعمال الحفر لحقل غاز طبيعي التي تقوم بها شركة (سي دراجون) بقرية كفر الجزيرة بمركز زفتى.
دمنهور.. يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم افتتاح فعاليات مؤتمر أدباء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في دورته الـ18، وذلك بمركز التعليم المدني في مدينة دمنهور.
القاهرة.. ينظم معهد جوته بالقاهرة أسبوعًا لعرض الأفلام تحت شعار (مجرد زوايا)، ما بين القاهرة والإسكندرية.
القاهرة.. تقيم دار بن رشد حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية (أن تكون بلا بهية) للكاتب أسامة ريان، في السابعة مساءً، بأتيليه القاهرة.
الأقصر.. تبدأ فعاليات معرض ومؤتمر الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر، بمشاركة 100 شركة محلية وعالمية تتنافس على تقديم أحدث ما لديها من تقنيات زراعية جديدة تساهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي بمحافظات جنوب الوادي.
الأقصر.. تنظم إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار مصر العليا مؤتمر الكرنك الأول، ويستمر ليومين، بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر.
سوهاج.. ينطلق ملتقى الأولمبياد الخاص المصري بسوهاج، ويستمر لثلاثة أيام، بالتعاون مع مؤسسة (يونيفاي إيجيبت) للدمج المجتمعي، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومديرية الصحة بسوهاج.
المنصورة.. يستقبل محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، في التاسعة والنصف صباحًا، المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم، في إطار لقاء مفتوح، بحضور القيادات التنفيذية والمحلية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.
المنصورة.. تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصفين الثاني والثالث بالمدارس الابتدائية، وتستمر ليومين، وكذلك للصفين الرابع والخامس بالمدارس الابتدائية، وتستمر لثلاثة أيام، وأيضًا لطلاب الصف الثاني بالمدارس الثانوية، وتستمر لسبعة أيام، وفق جداول موحدة بجميع أنحاء محافظة الدقهلية.
المنصورة.. ينظم بيت الثقافة بمدينة السنبلاوين احتفالية بمناسبة عيد العمال، تشتمل على محاضرة وعرض لفريق الكورال، في السادسة مساءً، بمقر البيت.
المنصورة.. ينظم قصر ثقافة منية النصر ندوة بعنوان (بالعمل تنهض الأمم)، في السادسة مساءً، بمقر البيت.
المنصورة.. يعقد بيت ثقافة بني عبيد ندوة بعنوان (الأنماط الاقتصادية وعلاقتها بسوق العمالة في مصر)، في الحادية عشرة صباحًا، بمقر البيت.
المنصورة.. يستقبل قصر ثقافة المنصورة، في الخامسة مساءً، زوار المعرض المقام بقاعة الفنون التشكيلية، بمقر القصر، بمناسبة عيد العمال.
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ساويرس يسخر من «الإجازات»: الشغل مش هيخلص واقتصادنا حديد
سخر رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، من كثرة الإجازات في مصر، في مختلف المناسبات والأعياد. وكتب ساويرس، في تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ...Mon, 01 May 2017 09:38:46 GMT
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حقيقة «حريق» مشيخة الأزهر - محيط
نفت مشيخة الأزهر وجود حريق بالجراج الخاص بالسيارات داخل حرم المشيخة، مطالبة وسائل الإعلام بتحري الدقة فيما ينشر عنها. وأكدت المشيخة في بيان لها اليوم…Mon, 01 May 2017 11:08:07 GMT
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الشرطة التركية تفرق مظاهرة عمالية في إسطنبول - محيط
استخدمت الشرطة التركية اليوم الاثنين الغاز المسيل للدموع، الاثنين، لتفريق مجموعة من حوالي مئتي متظاهر كانت تسعى للسير إلى ساحة تقسيم بوسط إسطنبول ...Mon, 01 May 2017 10:17:59 GMT
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بشرى سارة.. علاوة الـ10% في هذا التوقيت - محيطMon, 01 May 2017 10:20:29 GMT
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15 ألف مشجع في مباريات الأهلي والزمالك الإفريقية
كشف العميد ثروت سويلم المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن هناك موافقة مبدئية من قبل مسئولى الداخلية على زيادة الجماهير فى مباريات الأهلى والزمالك بدورى الأبطال ...Mon, 01 May 2017 10:38:58 GMT
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غداً.. السيسي يزور الكويت في بداية «جولة خليجية»
أبرزت صحيفة «الرأي» الكويتية جولة الرئيس عبدالفتاح السيسي الخليجية، والتي يستهلها بزيارة رسمية إلى الكويت، غدا الثلاثاء، وينطلق منها إلى دول الجوار. وأوضح مصدر ...Mon, 01 May 2017 07:38:21 GMT
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الحكم بإعدام «وجدي غنيم»
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، بالإعدام وبإجماع آراء أعضاء المحكمة، للمتهمين عبد الله هشام محمود حسين وعبد الله عيد عمار فياض “حضوريا”، ...Sun, 30 Apr 2017 09:47:56 GMT
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قوات سوريا الديمقراطية تتقدم ضد "داعش" في مدينة الطبقة شمالي سوريا
أحرزت قوات سوريا الديمقراطية التي تتألف من فصائل كردية وعربية وتدعمها واشنطن تقدما أمام تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في مدينة الطبقة (شمال سوريا)، حسبما اعلن ...Sun, 30 Apr 2017 08:59:10 GMT
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بابا الفاتيكان يكشف عن مفاجأة في مباحثاته مع السيسي
كشف بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس، عن طرحه قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عُثر عليه قتيلاً بالقرب من القاهرة، في فبراير من العام الماضي، خلال محادثاته مع ...Sun, 30 Apr 2017 09:08:04 GMT