القاهرة.. يصوت مجلس النواب، خلال جلسته العامة، نهائيًا على مشروع قانون العلاوة الاجتماعية للعاملين بالدولة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

القاهرة.. تعقد لجنة الصناعة بمجلس النواب اجتماعًا للاستماع لعرض وزير قطاع الأعمال العام الدكتور أشرف الشرقاوي حول تطوير شركات الغزل والنسيج، في ضوء طلبات الإحاطة المقدمة من بعض الأعضاء والمحالة إلى اللجنة في هذا الشأن.

القاهرة.. تناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع قانون التطوير العقاري على مدى ثلاثة أيام متتالية.

القاهرة.. تستكمل لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (127) لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، وذلك بالاشتراك مع لجان الشؤون الاقتصادية، والصناعة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

القاهرة.. تنتهي مديرية القوى العاملة بالقليوبية من قبول طلبات راغبي العمل على 3743 فرصة عمل في 34 شركة ومصنعًا، برواتب تصل إلى 3000 جنيه.

القاهرة.. تتوجه اللجنة العليا للحج السياحي إلى الأراضي السعودية؛ للتفاوض والتعاقد مع المؤسسة الأهلية للطوافة على الخدمات المقدمة للحجاج بالمشاعر المقدسة.

طنطا.. يتفقد محافظ الغربية اللواء أحمد صقر أعمال الحفر لحقل غاز طبيعي التي تقوم بها شركة (سي دراجون) بقرية كفر الجزيرة بمركز زفتى.

دمنهور.. يشهد وزير الثقافة حلمي النمنم افتتاح فعاليات مؤتمر أدباء إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي في دورته الـ18، وذلك بمركز التعليم المدني في مدينة دمنهور.

القاهرة.. ينظم معهد جوته بالقاهرة أسبوعًا لعرض الأفلام تحت شعار (مجرد زوايا)، ما بين القاهرة والإسكندرية.

القاهرة.. تقيم دار بن رشد حفل توقيع ومناقشة المجموعة القصصية (أن تكون بلا بهية) للكاتب أسامة ريان، في السابعة مساءً، بأتيليه القاهرة.

الأقصر.. تبدأ فعاليات معرض ومؤتمر الوادي لتقنيات الزراعة الحديثة بالأقصر، بمشاركة 100 شركة محلية وعالمية تتنافس على تقديم أحدث ما لديها من تقنيات زراعية جديدة تساهم في زيادة معدلات الإنتاج الزراعي بمحافظات جنوب الوادي.

الأقصر.. تنظم إدارة البحث العلمي بمنطقة آثار مصر العليا مؤتمر الكرنك الأول، ويستمر ليومين، بمكتبة مصر العامة بمدينة الأقصر.

سوهاج.. ينطلق ملتقى الأولمبياد الخاص المصري بسوهاج، ويستمر لثلاثة أيام، بالتعاون مع مؤسسة (يونيفاي إيجيبت) للدمج المجتمعي، وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعي، والتربية والتعليم، والشباب والرياضة، ومديرية الصحة بسوهاج.

المنصورة.. يستقبل محافظ الدقهلية الدكتور أحمد الشعراوي، في التاسعة والنصف صباحًا، المواطنين الراغبين في عرض مشكلاتهم وطلباتهم، في إطار لقاء مفتوح، بحضور القيادات التنفيذية والمحلية، بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

المنصورة.. تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي لتلاميذ الصفين الثاني والثالث بالمدارس الابتدائية، وتستمر ليومين، وكذلك للصفين الرابع والخامس بالمدارس الابتدائية، وتستمر لثلاثة أيام، وأيضًا لطلاب الصف الثاني بالمدارس الثانوية، وتستمر لسبعة أيام، وفق جداول موحدة بجميع أنحاء محافظة الدقهلية.

المنصورة.. ينظم بيت الثقافة بمدينة السنبلاوين احتفالية بمناسبة عيد العمال، تشتمل على محاضرة وعرض لفريق الكورال، في السادسة مساءً، بمقر البيت.

المنصورة.. ينظم قصر ثقافة منية النصر ندوة بعنوان (بالعمل تنهض الأمم)، في السادسة مساءً، بمقر البيت.

المنصورة.. يعقد بيت ثقافة بني عبيد ندوة بعنوان (الأنماط الاقتصادية وعلاقتها بسوق العمالة في مصر)، في الحادية عشرة صباحًا، بمقر البيت.

المنصورة.. يستقبل قصر ثقافة المنصورة، في الخامسة مساءً، زوار المعرض المقام بقاعة الفنون التشكيلية، بمقر القصر، بمناسبة عيد العمال.