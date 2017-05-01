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حبس طالب هتك عرض زميله بالمرج
ندم هتك عرض اغتصاب

حبس طالب هتك عرض زميله بالمرج

الإثنين، 1 مايو 2017 06:00 م


قررت نيابة المرج، برئاسة المستشار أحمد شديد، حبس طالب قام بالاشتراك مع صديقيه، بسرقة طالب ثانوية عامة بعد خروجه مباشرة من الدرس الخاص به، وعندما قاومهم المجني عليه قاموا بهتك عرضه.

ترجع تفاصيل الواقعة لتلقي قسم المرج بلاغا من والد المجني عليه “ض. أ” “طالب-17 سنة” يفيد بسرقة هاتف نجله ومبلغ مالي 135 جنيها، وعندما حاول نجله الدفاع عن نفسه قام ثلاث طلاب بهتك عرضه بعد سرقته، وتحرر المحضر اللازم للواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة الواقعة.

وباشرت نيابة المرج، التحقيق بالواقعة، واستمعت لأقوال أحد المتهمين الثلاث والذي أنكر الواقعة وكذلك أكد عدم معرفته بباقي المتهمين الهاربين.

وبناء عليه قررت نيابة المرج، حبس الطالب المتهم، وكذلك ضبط وإحضار باقي المتهمين للاستماع لأقوالهم، وعرض المجني عليه على الطب الشرعي لإصدار التقرير اللازم.

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