تفقد الدكتور الدكتور هشام عرفات وزير النقل أعمال تنفيذ كوبري بنها العلوي الجديد على نهر النيل فرع دمياط الذي يعد أحد الأعمال الصناعية الكبرى بالطريق الدائري الإقليمي ويربط بين طريق بنها – المنصورة حتى طريق الإسكندرية الزراعي بطول 6.5 كم بالمداخل والمخارج وبتكاليف بلغت حوالي 600 مليون جنيه وبنسبة تنفيذ 95%.

وأكد وزير النقل ، خلال الجولة ، أن مشروع كوبري بنها العلوي الجديد يهدف إلى ربط محافظات الوجه البحري بعضها ببعض وحل الاختناقات المرورية.

وطلب عرفات من الشركة المنفذة ضرورة الالتزام بمعايير الجودة العالية في أعمال التنفيذ وأن يتم العمل على مدار 24 ساعة للانتهاء من العمل.