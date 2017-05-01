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شريهان أبوالحسن:" مقبلش يكون في صديقة لخالد"
الإعلامية شريهان أبو الحسن

شريهان أبوالحسن:" مقبلش يكون في صديقة لخالد"

الإثنين، 1 مايو 2017 05:55 م

أكدت الإعلامية شريهان أبو الحسن، أنها لم تقبل يكون لزوجها صديقة، قائلةً: «لا موفقش نهائي.. ومقبلش ومستحملش أن يبقى في حياة خالد صديقة.. يا فرحتي.. أمال أنا قاعدة بعمل إيه.. ببيع فجل».

وأضافت خلال برنامج «ست الحسن»، المذاع على فضائية «ON E»،: «أيوه أنا واثقة فيه وواثقة في نفسي.. ومحبش يبقى له صديقة.. أمال أنا رحت فين».

جاء ذلك خلال حلقة بعنوان «هل توافقي أن يكون لزوجك صديقة؟ ولماذا؟»، من برنامج «ست الحسن»، المذاع على فضائية «ON E».

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